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Tenis eleştirilerine yanıt verdi
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26 Haziran 2024 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:26 Haziran 2024 Çarşamba 09:30:00

Hülya Avşar tenis oynamasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Hülya Avşar, tenis oynamasıyla ilgili yapılan eleştirileri kaale almadığını söyledi. Hülya Avşar, "Tenis tabii ki bana kalmadı. Ben profesyonel değilim ama iyi tenisçi kızlarımız var. Tenisi duyurmak ve PR'ını yapmak bana kaldı." dedi.

Hülya Avşar, adına düzenlenen Hülya Cup adlı tenis turnuvasında gösteri maçı yaptı. Ünlü isim Hülya Avşar, arkadaşlarıyla tenis maçı oynadı.

ELEŞTRİLERE YANIT VERDİ

Ataşehir'de oynadığı maç öncesinde habercilerle bir araya gelen Avşar Kızı, tenis oynamasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi.

HÜLYA AVŞAR: KAALE ALMIYORUM

"Tenis bana kaldı" diyen Avşar Kızı, "Ben o eleştirileri söyleyenleri kaale almıyorum. Tenis tabii ki bana kalmadı. Ben profesyonel değilim ama iyi tenisçi kızlarımız var. Tenisi duyurmak ve PR'ını yapmak bana kaldı" dedi.

MAÇ YAPMAK İSTEYENLERİ KORTA DAVET ETTİ

Hülya Avşar, kendisiyle maç yapmak isteyenleri de tenis kortuna davet etti.

Etiketler : hülya avşar avşar kızı tenis
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