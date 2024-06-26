Tenis eleştirilerine yanıt verdi

Hülya Avşar, adına düzenlenen Hülya Cup adlı tenis turnuvasında gösteri maçı yaptı. Ünlü isim Hülya Avşar, arkadaşlarıyla tenis maçı oynadı.

Ataşehir'de oynadığı maç öncesinde habercilerle bir araya gelen Avşar Kızı, tenis oynamasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi.

"Tenis bana kaldı" diyen Avşar Kızı, "Ben o eleştirileri söyleyenleri kaale almıyorum. Tenis tabii ki bana kalmadı. Ben profesyonel değilim ama iyi tenisçi kızlarımız var. Tenisi duyurmak ve PR'ını yapmak bana kaldı" dedi.

MAÇ YAPMAK İSTEYENLERİ KORTA DAVET ETTİ



Hülya Avşar, kendisiyle maç yapmak isteyenleri de tenis kortuna davet etti.