Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

Şarkıcı Hülya Avşar önceki gün İstinye'de tek başına objektiflere yansıdı. Avşar kızı, bir AVM'de dünyaca ünlü mağazaları gezerek yeni sezon kreasyonlarını inceledi. Neşeli tavırlarıyla da dikkat çeken Avşar, yaklaşık 4 saat boyunca alışveriş yaptı. Sanatçıların bayram ücretleriyle ilgili konuşan Avşar kızı, "Kolay değil herkes ne emekler veriyor, arkada görünmeyen büyük ekipler de var. O yüzden bir şey söyleyemiyorum" dedi.