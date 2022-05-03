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Hulusi Kentmen'i oynayacak
Kadro tamamlandı
03 Mayıs 2022 Salı 10:03:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2022 Salı 12:13:00

Hulusi Kentmen'i oynayacak

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Ah Nerede' dizi oluyor. Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun oynadığı 1975 yapımı 'Ah Nerede' filmi dizi olarak izleyici karşısına çıkacak.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Ah Nerede' dizi oluyor. Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun oynadığı 1975 yapımı 'Ah Nerede' filmi dizi olarak izleyici karşısına çıkacak. Onuncu Ev yapım şirketi tarafından ekrana taşınacak dizinin senaryo çalışmalarına başlandı. Yapım ekibi cast için hummalı bir çalışmaya girdi. Dizide, Hulusi Kentmen'i usta isim Tarık Pabuççuoğlu, oynayacak.

Etiketler : Hulusi Kentmen Yeşilçam Ah Nerede
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