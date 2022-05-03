Hulusi Kentmen'i oynayacak

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Ah Nerede' dizi oluyor. Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun oynadığı 1975 yapımı 'Ah Nerede' filmi dizi olarak izleyici karşısına çıkacak. Onuncu Ev yapım şirketi tarafından ekrana taşınacak dizinin senaryo çalışmalarına başlandı. Yapım ekibi cast için hummalı bir çalışmaya girdi. Dizide, Hulusi Kentmen'i usta isim Tarık Pabuççuoğlu, oynayacak.