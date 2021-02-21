Hükümsüz'ün konukları

Başrollerini Burçin Terzioğlu, Hande Doğandemir, Alican Yücesoy ve İsmail Hacıoğlu'nun paylaştığı 'Hükümsüz' dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor. Mine Tugay ve Nur Fettahoğlu, ilerleyen bölümlerde diziye konuk olacak. İlk olarak Tugay'ın dahil olacağı dizinin 9. ve 10. bölümlerinde de Nur Fettahoğlu rol alacak. Erkek şiddetine dikkat çeken dizinin 2. sezonu için de prensipte anlaşıldığı öğrenildi.

