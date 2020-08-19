Hong Konglu ünlü oyuncu Carmen Le Yeuk-tung, 54 yaşına girdiğini açıkladı, paylaşımına yorumlar yağdı: Gittikçe gençleşiyorsun
Kaynak: DHA
30 yaşından sonra sürekli yaşını gizleyen Hong Konglu ünlü oyuncu Carmen Le Yeuk-tung son paylaşımıyla yaşını duyurdu. Takipçilerinin sürekli merak ederek yönelttiği soru karşısında yaşını açıklayan ünlü oyuncuya 'Çok genç duruyorsun' yorumları yorumları yağdı
Hong Konglu oyuncu Carman Lee Yeuk-tung 16 Ağustos’ta 54 yaşına girdiğini sosyal medya hesabından kendi fotoğrafıyla paylaştı. Uzun süredir takipçileri tarafından yaşı merak edilen oyuncu için “Çok genç görünüyorsun” yorumları yapıldı.
Yaklaşık 30 yıldır yaşını sakladığı belirtilen Yeuk-tung, “İnsanlar kadınların 30 yaşını geçtiğinde bir daha zirvede olamayacağını düşünüyor. Kaç yaşında olduğunuzun önemi yok. Yaşınız ilerlemenize engel değil” açıklamasında bulundu.
Sosyal medya hesabında 30 yıl önceki fotoğrafını da paylaşan oyuncu için “Gittikçe gençleşiyorsun” yorumları yapılmıştı.
- Hong Konglu ünlü oyuncu Carmen Le Yeuk-tung, 54 yaşına girdiğini açıkladı, paylaşımına yorumlar yağdı: Gittikçe gençleşiyorsun
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