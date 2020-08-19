Hong Konglu ünlü oyuncu Carmen Le Yeuk-tung, 54 yaşına girdiğini açıkladı, paylaşımına yorumlar yağdı: Gittikçe gençleşiyorsun

  • BIST
    1106.06
  • Dolar
    7,3793
  • Euro
    8,8098
  • Altın
    471,5670
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Pekcan'dan fuarlarla ilgili açıklama
Fransa, BM Güvenlik Konseyini Mali için "acil" toplantıya çağırdı
Ayla Algan: Hep komedi oynamak istedim
AÖF yaz okulu sınavları online olacak
Lübnan siyaseti başladığı yere geri döndü ! Hizbullah'ın meşruiyet ve imaj kaybı
'İsrail' açıklaması sonu oldu: Bedevi görevden alındı
Sağlık Bakanlığı PCR testi nedir? Koronavirüs testi nasıl yapılıyor? Korona testi için ücret ödeniyo ...
Yerli güneş panelleri üretim bandından iniyor
Afganistan'da peş peşe bombalı saldırı: 2 ölü
Rusya, Belarus'u kaybetmeyi göze alamıyor! Ülkeyi destekten başka çaresi yok
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Giresun'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama
Süleyman Soylu: Bütün acil numaraları 112'de birleştireceğiz
İçişleri Bakanlığı son dakika olarak duyurmuştu... Peki Bingöl Karacehennem nerede? Yıldırım-6 Opera ...
Anlaşma imzalandı! Türkiye'nin denizleri milli yazılımla yönetilecek
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabası içindeyiz
AFAD'dan 2 milyon kişiye Temel Afet Farkındalık Eğitimi verildi
Orta Doğu'da büyük güçler rekabeti ve partnerlik stratejisi
Hakkari'de terörden temizlenen bölgelerde bereket fışkırıyor
Afganistan kalıcı bir barışa ne kadar yakın?
İstanbul'da DHKP-C operasyonu! Yakalandılar
Akdeniz'de milyarlarca dolarlık cevher: Dünyanın enerji ticaret merkezi olabiliriz!
Mbappe finalde Lyon'u istiyor
Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor... Manisa'ya meteor mu düştü?
Hong Konglu ünlü oyuncu Carmen Le Yeuk-tung, 54 yaşına girdiğini açıkladı, paylaşımına yorumlar yağd ...
19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:00:00

Hong Konglu ünlü oyuncu Carmen Le Yeuk-tung, 54 yaşına girdiğini açıkladı, paylaşımına yorumlar yağdı: Gittikçe gençleşiyorsun

Kaynak: DHA

ABONE OL

30 yaşından sonra sürekli yaşını gizleyen Hong Konglu ünlü oyuncu Carmen Le Yeuk-tung son paylaşımıyla yaşını duyurdu. Takipçilerinin sürekli merak ederek yönelttiği soru karşısında yaşını açıklayan ünlü oyuncuya 'Çok genç duruyorsun' yorumları yorumları yağdı

Hong Konglu oyuncu Carman Lee Yeuk-tung 16 Ağustos’ta 54 yaşına girdiğini sosyal medya hesabından kendi fotoğrafıyla paylaştı. Uzun süredir takipçileri tarafından yaşı merak edilen oyuncu için “Çok genç görünüyorsun” yorumları yapıldı.

Yaklaşık 30 yıldır yaşını sakladığı belirtilen Yeuk-tung, “İnsanlar kadınların 30 yaşını geçtiğinde bir daha zirvede olamayacağını düşünüyor. Kaç yaşında olduğunuzun önemi yok. Yaşınız ilerlemenize engel değil” açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesabında 30 yıl önceki fotoğrafını da paylaşan oyuncu için “Gittikçe gençleşiyorsun” yorumları yapılmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER