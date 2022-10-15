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15 Ekim 2022 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:15 Ekim 2022 Cumartesi 11:30:00

Hollywood isteği

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'Canım Annem' dizisinde 'Ramo' karakterine hayat veren oyuncu Emre Atılgan, bir etkinlikte objektiflere yansıdı.

'Canım Annem' dizisinde 'Ramo' karakterine hayat veren oyuncu Emre Atılgan, bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Diziden ayrılacağını açıklayan Atılgan, "Yaklaşık 197 bölüm oynadıktan sonra şimdi yeni projeler var, görüşüyoruz. Yurtdışından İspanya ve İtalya'dan çok güzel geri dönüşler oldu" dedi. Kariyerindeki hedeflerinden bahseden Atılgan, "Hedeflerim çok büyük. Önemli eğitim koçları ile çalışıyorum. Planlarımızı yaptık. Kısmet ileride nasip olursa Hollywood'da açılmayı ve ülkemi temsil etmeyi düşünüyorum" dedi.

Etiketler : Hollywood isteği Canım Annem Ramo
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