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28 Mayıs 2022 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2022 Cumartesi 14:00:00

Hollywood filmleri Türkiye'de çekilecek

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'Türkiye'nin dünyaya açılan sinema kapısı' olması amacıyla Büyükçekmece'de 500 bin metrekarelik alanda kurulan film platosunun detayları açıklandı.

'Türkiye'nin dünyaya açılan sinema kapısı' olması amacıyla Büyükçekmece'de 500 bin metrekarelik alanda kurulan film platosunun detayları açıklandı. Midwood ve BG Film'in buluşması ile ortaya çıkan işbirliği kapsamında Hollywood filmlerinin Türkiye'de çekilmesi amaçlanıyor. Ahmet San, "Midwood bir sinema kompleksi, film stüdyo kompleksi ama yalnız o değil. Midwood, şantiye halindeyken bile Türkiye'de, bölgede, hatta dünyada film çekimine soyunmuş bir marka" dedi. Benhür Güzeler ise, "Yakın gelecekte Türkiye'de her ay, bir ya da iki belki daha fazla Hollywood yapımının çekildiğini göreceğiz" dedi.

Etiketler : Hollywood filmleri Türkiye Midwood ve BG Film
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