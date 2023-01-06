VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Küresel sıcaklık artışı aynı şekilde sürerse 2100 yılında karadaki buzul kütlesinin yüzde 32'si kayb...
Van'da istihdama katkı sağlayacak tekstil fabrikalarında üretim heyecanı yaşanıyor
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralıkta yüzde 9,2 oldu
2022'de Türkiye'nin arabulucu rolü
Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde 40 yılda toplanan örnekler sergilenecek
Kastamonu Şapka Müzesi 1192 şapkaya ev sahipliği yapıyor
Başkan Erdoğan: Lisedeyken burada vaaz verdim
Bakan Kurum: Vatandaşımızın elini bırakmadık
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terörist yakalandı
Yunan generale tepki: Türkiye boş konuşmaz
Kuşadası açıklarında deprem meydana geldi
'Fiyat sabitleme ve indirim' çağrısı karşılık bulmaya devam ediyor
Bakan Soylu: Bizim derdimiz kayyum atamak değil
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti
5 soruda hac başvurularına ilişkin merak edilenler
Yunanistan'a tepki: Güvendiğiniz dağlara kar yağmadan aklınızı başınıza alın
Türk otomotiv sektörünün AB ülkelerine ihracatı 20 milyar doları aştı
Rekabet Kurumu 2022'de 245 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemini inceledi
Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Fırat, Polonya'nın stratejik önemini vurguladı
Şaşırtan final kararı
Ebru Şallı gelin adayıyla alışverişte
Down sendromlu Eren'e durak sürprizi
‘Garip' şahin iyileşti
06 Ocak 2023 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:06 Ocak 2023 Cuma 14:00:00

Hollywood filminde ben de varım!

ABONE OL

Oyuncu Bestemsu Özdemir, Guy Ritchie'nin 'Operation Fortune' (Servet Operasyonu) adlı yeni filminde Kaan Urgancıoğlu'yla birlikte kadroda yer aldığını açıkladı.

Oyuncu Bestemsu Özdemir, yönetmen Guy Ritchie'nin Antalya'da çekimlerini yaptığı 'Operation Fortune' (Servet Operasyonu) filminde oynadığını açıkladı. Kaan Urgancıoğlu ile birlikte filmde rol aldıklarını belirten Özdemir, ''Hayatımın en inanılmaz tecrübesiydi'' dedi. Filmin başrol oyuncusu Jason Statham ile karşılıklı oynadıklarını söyleyen Özdemir, "Jason Statham'la beraber aynı sahneleri paylaşmak her oyuncunun hayalidir. Bizim setlerimizden çok çok farklı bir set ortamı vardı" dedi. Oyuncu, Hollywood yapımı başka bir projeyle de görüşmeler içerisinde olduğunu belirtti. Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin de Özdemir'in oyunculuğunu çok beğendiği öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Operation Fortune' (Servet Operasyonu) filmi 13 Ocak'ta vizyona girecek.

Etiketler : bestemsu özdemir guy ritchie operation fortune servet operasyonu
Defne olarak dönüyor

Defne olarak dönüyor
Ebru Şahin'den şaşırtan itiraf

Ebru Şahin'den şaşırtan itiraf
Çıplak ayaklı karlar prensesi

Çıplak ayaklı karlar prensesi
Sahnelere Bakü'de dönecek

Sahnelere Bakü'de dönecek
Emina'nın kalbinin direktörü!

Emina'nın kalbinin direktörü!
2 gecede 3 konser

2 gecede 3 konser
Kovid-19'a yakalanan eşe özel bakım

Kovid-19'a yakalanan eşe özel bakım
'Bu klibim Aysel Gürel anısına'

'Bu klibim Aysel Gürel anısına'
Gülse Birsel: Oyuncu değil yazar problemi var

Gülse Birsel: Oyuncu değil yazar problemi var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX