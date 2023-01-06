Hollywood filminde ben de varım!

Oyuncu Bestemsu Özdemir, yönetmen Guy Ritchie'nin Antalya'da çekimlerini yaptığı 'Operation Fortune' (Servet Operasyonu) filminde oynadığını açıkladı. Kaan Urgancıoğlu ile birlikte filmde rol aldıklarını belirten Özdemir, ''Hayatımın en inanılmaz tecrübesiydi'' dedi. Filmin başrol oyuncusu Jason Statham ile karşılıklı oynadıklarını söyleyen Özdemir, "Jason Statham'la beraber aynı sahneleri paylaşmak her oyuncunun hayalidir. Bizim setlerimizden çok çok farklı bir set ortamı vardı" dedi. Oyuncu, Hollywood yapımı başka bir projeyle de görüşmeler içerisinde olduğunu belirtti. Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin de Özdemir'in oyunculuğunu çok beğendiği öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Operation Fortune' (Servet Operasyonu) filmi 13 Ocak'ta vizyona girecek.

