En son dijitalde yayınlanan 'Zeytin Ağacı' dizisinde rol alan oyuncu Tuba Büyüküstün, nasıl hatırlanmak istediğini söyledi. Bir dergi için objektif karşısına geçen oyuncu, "İnsanlar benim ardımdan "inandığı ve hissettiği gibi yaşadı" desinler isterim" dedi. İki çocuk annesi olan Büyüküstün, önümüzdeki günlerde 'Zeytin Ağacı' projesinin yeni sezonu için Ayvalık'ta sete çıkacak.

