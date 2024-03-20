Yarışmacı Poyraz geçtiğimiz günlerde Dominikli bir ailenin evine girip hırsızlık yaptığı ortaya çıkmıştı. Ceza olarak 15 ödülden faydalanamayacak Poyraz ile ilgili Erbil, "Hiç beklemezdim, hırsız damat istemem, kim ister ki, kendisi çok iyi tahsilatı olan bir isim ama bir yarışma insanı ne hale dönüştürüyor gördüğünüz gibi... Ben hala inanamıyorum ama kızımın ilişkisine saygı duyuyorum" dedi.