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20 Mart 2024 Çarşamba 06:49:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 06:49:00

Hırsız damat istemem

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Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil ile birlikte olan Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz'ın hırsızlık olayı ile ilgili konuştu.

Yarışmacı Poyraz geçtiğimiz günlerde Dominikli bir ailenin evine girip hırsızlık yaptığı ortaya çıkmıştı. Ceza olarak 15 ödülden faydalanamayacak Poyraz ile ilgili Erbil, "Hiç beklemezdim, hırsız damat istemem, kim ister ki, kendisi çok iyi tahsilatı olan bir isim ama bir yarışma insanı ne hale dönüştürüyor gördüğünüz gibi... Ben hala inanamıyorum ama kızımın ilişkisine saygı duyuyorum" dedi.

Etiketler : mehmet ali erbil survivor hırsız
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