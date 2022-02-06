Hira 8 oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt'un kızları Hira 8 yaşına girdi. Çift, kızları için Aqua Florya AVM'daki 'Hirahan' adlı restoranlarında doğum günü partisi düzenledi. Akalın'ı sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Alişan-Buse Tektaş, Sinan Akçıl, Esra Balamir, Emirkan ve Ebru Destan'ın katıldığı parti akşam saatlerine kadar devam etti. Hira'nın 8. yaş gününde çocuklar doyasıya eğlendi.