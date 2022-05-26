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26 Mayıs 2022 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2022 Perşembe 12:00:00

Hipotermili final

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TRT'nin ekranlara veda eden 'Masumlar Apartmanı' dizininin başrolünde yer alan oyuncu Merve Dizdar, final sahnesinde hipotermi olduğunu söyledi.

TRT'nin ekranlara veda eden 'Masumlar Apartmanı' dizininin başrolünde yer alan oyuncu Merve Dizdar, final sahnesinde hipotermi olduğunu söyledi. Oyuncu, yapımın son sahnesinde Birkan Sokullu ve Ezgi Mola'yla birlikte denize girdi. Dizdar, kamera arkasındaki eğlenceli anlarını Instagram'dan yayınlandı. Oyuncu, üşüdüğü anlardaki fotoğrafına 'Hipotermiye giriş' notunu yazdı.

Etiketler : Hipotermili final Masumlar Apartmanı Merve Dizdar
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