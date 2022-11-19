Hilal Cebeci'ye Nazan Öncel'den hediye parça

Uzun süredir hiçbir çalışma yapmayan Hilal Cebeci, Nazan Öncel'in kendisine moral olsun diye hediye ettiği 'Erkekler de Yanar' şarkısıyla yeniden kolları sıvadı. Ağustos ayında meme kanserine yakalandığını öğrenen Cebeci, "Korkmayın ben çok iyiyim, başında yakaladık" diyerek tedaviye başladığını duyurmuştu. Tam da o sıralarda Nazan Öncel'den aldığı bir telefonla heyecanlandığını belirten Cebeci, şarkıyı, ccak ayında dinleyici ile buluşturacağını söyledi.