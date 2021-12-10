Komedyen Yasemin Sakallıoğlu hayranlarıyla bir araya geldi. Sakallıoğlu, Maximum Uniq Hall'de 'Doğru Koca Nasıl Seçilir' adlı tek kişilik gösterisini sahneledi. Geçtiğimiz Mart ayında oyuncu Burak Yırtar ile nikâh masasına oturan ve mutlu bir evlilik sürdüren komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun tek kişilik gösterisi izleyenleri kahkahaya boğdu. Hilal Altınbilek ve Metin Hara çifti gösteriyi izledi. Çiftin yeni yıl planlarıyla ilgili sorularına Hara, "Yeni yıl için bir planım var. Sürpriz bir şekilde girebiliriz" açıklamasını yaptı. Hara'nın bu cevabı ' yeni yılda evlilik teklifi gelir mi 'sorusunu akıllara getirdi.