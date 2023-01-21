Hilal Altınbilek kazaya karıştı

En son ekranlara veda eden 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde yer alan oyuncu Hilal Altınbilek, trafik kazası geçirdi. Trafikte seyir halinde olan oyuncunun otomobiline kavşaktan geçen başka bir araç sürttü. Aracında hasar oluşan Altınbilek, kaza işlemlerini yaptığı sırada objektiflere yansıdı.

Otomobillerin kenara çekilmesi sonrası bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Moralinin bozuk olduğu gözlenen Altınbilek, "Çok büyük bir şey yok. Yandaki araç geçtiği sırada arabama sürttü. Bende de bir şey yok teşekkür ederim. Şimdi işlemleri hallediyoruz" dedi. Yazar Metin Hara'dan ayrılan oyuncu bir süredir Mehmet Can Uzun'la aşk yaşıyor.