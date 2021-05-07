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07 Mayıs 2021 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2021 Cuma 13:30:00

Hıdırellez dilekleri ‘maskesiz'

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'Masumlar Apartmanı'nda 'İnci' karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, Hıdırellez rutinini gerçekleştirdi ve dileğini tuttu.

'Masumlar Apartmanı'nda 'İnci' karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, Hıdırellez rutinini gerçekleştirdi ve dileğini tuttu. İnsanlık için bir dilekte bulunan Abdullah, kendisini bir kafede maskesiz otururken çizdi. Başarılı oyuncu, yaza kadar pandeminin bitmesinin de en hayalinin olduğunu belirtti.

Etiketler : masumlar apartmanı inci farah zeynep abdullah
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