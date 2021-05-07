Hıdırellez dilekleri ‘maskesiz'

'Masumlar Apartmanı'nda 'İnci' karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, Hıdırellez rutinini gerçekleştirdi ve dileğini tuttu. İnsanlık için bir dilekte bulunan Abdullah, kendisini bir kafede maskesiz otururken çizdi. Başarılı oyuncu, yaza kadar pandeminin bitmesinin de en hayalinin olduğunu belirtti.