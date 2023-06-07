‘Hiç iyi değilim'

Hem kulağının üst kısmındaki kanserli doku için, hem de ses tellerindeki sorunlar için ameliyat masasına yatan Filiz Akın, hayranlarını üzecek paylaşımda bulundu. Tedavi süreci devam eden Akın, hasta yatağından fotoğraf paylaşıp, ''O kadar ilaç ve tedaviye rağmen daha iyi değilim. Doktoruma da sordum, kan analizine göre serum takma durumu olacak gibi görünüyor'' dedi. Akın'ın paylaşımı üzerine hayranları geçmiş olsun temennisinde bulundu.

