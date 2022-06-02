Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ibiza tatilinden dönen Şahin, habercilere formunun sırrını açıkladı. Çok ekmek tükettiğini söyleyen Şahin, "Kilo vermek veya almak için hiçbir çabam yok. Hayatım boyunca hiç diyet yapmadım. 53 kiloyum. Her şeyi yerim, çok ekmek tüketirim. Metabolizmam çok hızlı çalışıyor, çabuk eritiyorum. Sanırım bu durum genlerden geliyor. Ben genetik formdayım" dedi.