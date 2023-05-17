Heyecanlandıran takipleşme

TRT'nin 'Yürek Çıkmazı' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Alp Navruz'un son dönemde yıldızı parlayan Sıla Türkoğlu'yla yakınlaştığı iddia edildi. İkili, Instagram ve Twitter'da birbirlerini takip etmeye başladı. Öte yandan Türkoğlu ile Navruz'un bir partide birlikte eğlendikleri iddialarına ikilinin hayranları "Acaba yeni bir aşk mı?" yaşıyorlar yorumları yapmaya başladı.