Hesabını kapatan Coşkun Sabah: Twitter küfür ve bataklık mecrası

Türk müziğinin güçlü sesi ve bestekarı Coşkun Sabah, Ömür Gedik ve Tolga Yüce’nin sunduğu ‘Tek Hece’ adlı Instagram yayınına konuk oldu. Pandemi döneminde yaptığı ‘geçinemiyorum’ açıklamasıyla hakkında yardım kampanyaları başlatılan Sabah, “Sözlerim mutasyona uğratılıyor. Düzeltmeye çalıştıkça daha da battığımı gördüm. Oysa benim yakınmam yok, durum tespiti yapmıştım. Bıktım, twitter hesabımı da kapatıyorum. Twitter küfür ve bataklık mecrası” dedi.

KAPI AÇILIŞI 70 BİN TL

Aylık giderinin 70 bin lira olduğunu söyleyen Sabah “Hazıra dağ dayanmaz dedim. Kapı açılışım 70 bin lira” diye konuştu.