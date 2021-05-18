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18 Mayıs 2021 Salı 13:30:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2021 Salı 13:30:00

Hesabına kavuştu

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Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı dolandırıcılar tarafından ele geçirilen eski manken Elif Ece Uzun, sayfasına kavuştu.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı dolandırıcılar tarafından ele geçirilen eski manken Elif Ece Uzun, sayfasına kavuştu. Tıkladığı link yüzünden hesabı çalınan manken CİMER'e yaptığı şikayet sonrası yeniden paylaşım yapmaya başladı. Manken, ilk paylaşımını da oğluyla birlikte yaparak bu konuda daha dikkatli olacağını söyledi.

Etiketler : sosyal medya elif ece uzun cimer
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