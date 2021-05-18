Hesabına kavuştu

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı dolandırıcılar tarafından ele geçirilen eski manken Elif Ece Uzun, sayfasına kavuştu. Tıkladığı link yüzünden hesabı çalınan manken CİMER'e yaptığı şikayet sonrası yeniden paylaşım yapmaya başladı. Manken, ilk paylaşımını da oğluyla birlikte yaparak bu konuda daha dikkatli olacağını söyledi.

