Seda Sayan kaç kez evlendi, eşleri kim, kaç yaşında? Oğulcan Engin kimdir... İşte detaylar
Seda Sayan, 30 Aralık 1961 İstanbul doğumludur. 6 kez evlilik yapan Seda Sayan, 1 çocuk annesidir. Seda Sayan'ın Oğulcan Engin adında bir oğlu olup, 1990-1995 yılları arasında evli olduğu ikinci eşi Sinan Engin'den olup 1990 doğumludur. İşte Seda Sayan ve Oğulcan Engin hakkındaki tüm ayrıntılar...
Seda Sayan, "Hayatım boyunca yaptığım evliliklerin hepsinde evlilik sözleşmesi yaptım. Çocuğumun babası hariç sözleşmesiz evlenmedim." diyerek herkesi şok etti. 56 yaşındaki Sayan'ın eski evlilikleri hakkında yaptığı yorumlar üzerinde herkes Seda Sayan'ın eski eşlerini merak etti. İşte ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın başından geçen ilginç evlilikler...
"HAYATIM BOYUNCA EVLİLİK SÖZLEŞMESİ YAPTIM"
Seda Sayan, katıldığı bir magazin programında evlilik sorusu üzerine şaşırtan bir açıklamada bulundu. Yıllardır ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz Seda Sayan, daha önce yaptığı evlilikler hakkında merak edilen bir konuya açıklık getirdi. 1990 yılında Sinan Engin ile olan evliliğinden tek oğlu Oğulcan Engin'e sahip olan Seda Sayan, 6 yıl süren bu evliliği sonlandırmıştı. Daha önce yaptığı evlilikler hakkında konuşan Seda Sayan, "Hayatım boyunca yaptığım evliliklerin hepsinde evlilik sözleşmesi yaptım. Zamanında evlilik sözleşmesi yaptım. Çocuğumun babası hariç sözleşmesiz evlenmedim. Çünkü bakmakla mükellef olduğum koca bir aile var. 50-80 arası kişi var. Herkes neredeyse benim standardımda yaşıyor. Yoksa rahat uyuyamam ki..." dedi. İşte Seda Sayan'ın eşleri...
SEDA SAYAN'IN İLK EŞİ RIDVAN
Seda Sayan ilk evliliğini 26 yaşında yaptı. İlk eşinin ismi Rıdvan Kılıç'tı... Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen eski futbolculardan Rıdvan Kılıç ile yaptığı evlilik jet hızıyla bitti. Mayıs1987'de evlenen Seda Sayan, aynı yılın Aralık ayında boşandı.
İKİNCİ EŞİ ÜNLÜ BİR İSİM
Tesadüf müdür değil midir bilinmez ama Rıdvan Kılıç'tan sonra bir başka futbolcu Seda Sayan'ın kalbini fetheder. Seda Sayan'ın fotoğraflarını gördükten sonra ona hayran kalan Sinan Engin her gece soluğu Maksim gazinosunda alır, Seda Sayan'a güller gönderir, ondan aşk şarkıları ister. 1990 yılında Sinan Engin ile evlenen Seda Sayan ikinci evliliğinden ilk kez hamile kalır.
Seda Sayan evlilik sözleşmesi açıklamasıyla herkesi şok etti! İşte Seda Sayan'ın eşleri...
1 sene sonra Oğulcan'ı dünyaya getiren Seda Sayan, Sinan Engin'in işi nedeniyle Ankara'ya taşınır ve sahnelere ara verir. İkilinin evlilikleri 1995 yılında son bulur. Fotoğraftaki Sayan'ın bu evlilikten olan oğlu Oğulcan...
MOTOR KURYESİNE 3. DAKİKADA EVLENME TEKLİF ETTİ
Seda Sayan'ın hayatındaki en tuhaf evliliklerinden biri bu... Arkadaşlarıyla Etiler'de turlayan Seda Sayan'ın arabasına, kırmızı ışıkta bir motor kurye yanaşır. Motordaki genç ile göz göze geldikten sonra Seda Sayan, kuryenin motorunu sağa çekmesini ister. Kırmızı ışık sayesinde tanışan çift, 3 dakika sonra Seda Sayan'ın, Soner Yapacık'a evlenme teklif etmesinyle mutlulukla sonlanır. 25 Ağustos 1998'de nikah kıyarlar. Damat Soner Yapacık'ın memleketi olan Karadeniz Ereğli'de gizlice evlenen ikilinin evlilikleri fazla sürmez ve kısa bir süre sonra Seda Sayan'ın bu evliliği de son bulur.
DAHA ÖNCE KUZENİYLE NİŞANLANMIŞTI
Soner Yapacık'tan boşanan Seda Sayan 2000 yılının nisan ayında sürpriz bir kararla işadamı Tuncay Kıratlı ile evlendi. Tuncay Kıratlı'nın kuzeni olan Alp Başaran ile daha önceden nişanlanan Seda Sayan'ın bu evliliği büyük bir tepki çekmişti. Nikah masasına 4. kez oturan Seda Sayan'ın bu evliliği de çok kısa sürdü.
REYTING AŞKI DENMİŞTİ
Seda Sayan'ın sabah programına davet ettiği ve o günden sonra mütemadiyen her hafta programına çağırdığı Nihat Doğan ile olan aşkı "reyting" uğruna bir ilişki olarak yorumlandı. Tüm bu iddialara rağmen birlikteliklerini sürdüren ve birbirlerini gerçekten çok sevdiklerini söyleyen ikilinin ilişkisi, nikah masasında sonlanmadan bitti.
NİHAT'I BIRAKTI ONUR'LA EVLENDİ
Seda Sayan, Nihat Doğan ile olan birlikteliğini sonlandırdıktan sonra sürpriz bir nikaha daha imza attı. Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşandı.
Seda Sayan 8. evliliğe doğru giden 6 yıldır birlikte olduğu Erkan Çelik'ten de ani bir kararla ayrıldı.
SEDA SAYAN KAÇ YAŞINDA ASLEN NERELİ, FİLMLERİ, ŞARKILARI VS...
Seda Sayan, 30 Aralık 1961'de İstanbul'da doğdu. Gerçek adı Aysel Gürsaçer olan sanatçı, müzik dünyasındaki çıkışını 1980li yıllarda yaptı. "Ah Geceler", "Bebeğim", "Ben Sana Demedim mi", "Sensizliğe Yanarım" ve "Var mısın" gibi parçalarla çıkış yaptı. Uzun bir süredir televizyonların sabah kuşağında kadın programı yapmakta olan sanatçı birçok dizide oyuncu olarak yer aldı. Tamer Karadağlı ile birlikte rol aldığı "Fedai" isimli dizinin başarısızlığının ardından müzik çalışmalarına devam etti. Bir dönem televizyonda yayınlanan bir yarışma programında İbrahim Tatlıses ve Muazzez Abacı ile jüri üyeliği yapmıştır
Albümleri :
1985 - Anılarım
1987 - Seda Sayan'la Başbaşa
1989 - Seviyor musun?
1990 - 80'li Yıllar (Nejat Alp ile birlikte)
1990 - Ya Benim Olursun
1991 - Git Demesi Kolay
1992 - İşte ... Seda Sayan
1993 - Yeter ki İste
1994 - Vız Gelir Her Şey
1996 - Ah Geceler
1997 - Sensizliğe Yanarım
1999 - Ben Sana Demedim mi?
2001 - Var Mısın?
2004 - Sıkı Sıkı
2005 - Bebeğim
2007 - Gecelerce Ağlarsın Unutma
2009 - Aşkla
2012 - Seda Sayan 2012
2014 - Hatıran Yeter
Filmleri :
1983 - Yorgun
1986 - Saide
1986 - Kanlı Su
1993 - Üç İstanbul
1993 - Geceler
1997 - Sırtımdan Vuruldum
1999 - Evimiz Olacak mı?
2002 - Reyting Hamdi
2002 - Hastayım Doktor
2004 - Yabancı Damat
2005 - Hababam Sınıfı 3,5
2007 - Fedai
2008 - Akasya Durağı
2012 - İkizler Firarda
Televizyon Programları :
1992-1993 - Seda - Osman Show, Kanal 6
31 aralık 1994 - Yılbaşı Özel, ATV
1995 - Yetiş Bacım, TGRT
2000 - Mahalleler Yarışıyor, TGRT
2002-2006 - Sabah Sabah Seda Sayan, Kanal D
2004 - Seda Sayan ile Şans Kapısı, Kanal D
2006-2009 - Sabahların Sultanı Seda Sayan, Kanal D
7 eylül 2009 - Susma, Kanal D
5 ekim 2009 - Yalnız Değilsiniz, Kanal D
3 mayıs 2010 - 24 haziran 2011 - Sabahın Sedası, Show TV
15 ağustos 2011 - 28 ekim 2011 - Sultan-ı Beyaz, Beyaz TV
31 ekim 2011 - Beyazın Sultanı, Beyaz TV
1 ekim 2012 - 5 Temmuz 2013 Seda Sultan, Tv8
30 Aralık 201 - Kaynana Gelin Seda'ya Gelin, Kanal D
1 Eylül 2014 - Seda Sayan Show, Show TV
OĞULCAN ENGİN KİMDİR?
Oğulcan Engin, 1990 tarihinde Ankara‘da dünyaya geldi. . Babası Beşiktaş’lı eski futbolcu Sinan Engin, annesi ise şarkıcı Seda Sayan‘dır.
Oğulcan Engin, 9 yaşındayken Beşiktaş’ın minikler takımında oynamaya başladı. 2001 yılında lisansını alan Oğulcan Engin, 2007-2008 sezonundan itibaren Beşiktaş PAF takımında kaptan olarak görev yaptı.
Oğulcan Engin, 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü’nde okumaya başladı.
Oğulcan Engin, 2 kez Türkiye U-17, 4 kez de Türkiye U-18 olmak üzere toplamda 6 kez Türkiye Milli Takım forması giydi.
2009 yılında yıl annesi Seda Sayan ile Lays cips reklamında oynadı.
2012 yılında futbolu bıraktı, İtalya‘nın Milano kentinde European Shool Of Economics’te ekonomi eğitimi almaya başlayan Oğulcan Engin, 2015’de mezun oldu.
Altyapı Kariyeri:
2001-2003 – Beşiktaş Özkaynak
2003 – Yıldız
2004-2007 – Beşiktaş Özkaynak
Profesyonel Futbol Kariyeri:
2007-2009 – Beşiktaş A2
2009-2011 – Kasımpaşa A2
2011-2012 – Kasımpaşa SK
Millî Takım Kariyeri :
2007 – Türkiye U-17
2008 – Türkiye U-18
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