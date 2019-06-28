Seda Sayan kaç kez evlendi, eşleri kim, kaç yaşında? Oğulcan Engin kimdir... İşte detaylar

Seda Sayan, "Hayatım boyunca yaptığım evliliklerin hepsinde evlilik sözleşmesi yaptım. Çocuğumun babası hariç sözleşmesiz evlenmedim." diyerek herkesi şok etti. 56 yaşındaki Sayan'ın eski evlilikleri hakkında yaptığı yorumlar üzerinde herkes Seda Sayan'ın eski eşlerini merak etti. İşte ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın başından geçen ilginç evlilikler...

"HAYATIM BOYUNCA EVLİLİK SÖZLEŞMESİ YAPTIM"

Seda Sayan, katıldığı bir magazin programında evlilik sorusu üzerine şaşırtan bir açıklamada bulundu. Yıllardır ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz Seda Sayan, daha önce yaptığı evlilikler hakkında merak edilen bir konuya açıklık getirdi. 1990 yılında Sinan Engin ile olan evliliğinden tek oğlu Oğulcan Engin'e sahip olan Seda Sayan, 6 yıl süren bu evliliği sonlandırmıştı. Daha önce yaptığı evlilikler hakkında konuşan Seda Sayan, "Hayatım boyunca yaptığım evliliklerin hepsinde evlilik sözleşmesi yaptım. Zamanında evlilik sözleşmesi yaptım. Çocuğumun babası hariç sözleşmesiz evlenmedim. Çünkü bakmakla mükellef olduğum koca bir aile var. 50-80 arası kişi var. Herkes neredeyse benim standardımda yaşıyor. Yoksa rahat uyuyamam ki..." dedi. İşte Seda Sayan'ın eşleri...



SEDA SAYAN'IN İLK EŞİ RIDVAN

Seda Sayan ilk evliliğini 26 yaşında yaptı. İlk eşinin ismi Rıdvan Kılıç'tı... Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen eski futbolculardan Rıdvan Kılıç ile yaptığı evlilik jet hızıyla bitti. Mayıs1987'de evlenen Seda Sayan, aynı yılın Aralık ayında boşandı.



İKİNCİ EŞİ ÜNLÜ BİR İSİM

Tesadüf müdür değil midir bilinmez ama Rıdvan Kılıç'tan sonra bir başka futbolcu Seda Sayan'ın kalbini fetheder. Seda Sayan'ın fotoğraflarını gördükten sonra ona hayran kalan Sinan Engin her gece soluğu Maksim gazinosunda alır, Seda Sayan'a güller gönderir, ondan aşk şarkıları ister. 1990 yılında Sinan Engin ile evlenen Seda Sayan ikinci evliliğinden ilk kez hamile kalır.

Seda Sayan evlilik sözleşmesi açıklamasıyla herkesi şok etti! İşte Seda Sayan'ın eşleri...

1 sene sonra Oğulcan'ı dünyaya getiren Seda Sayan, Sinan Engin'in işi nedeniyle Ankara'ya taşınır ve sahnelere ara verir. İkilinin evlilikleri 1995 yılında son bulur. Fotoğraftaki Sayan'ın bu evlilikten olan oğlu Oğulcan...



MOTOR KURYESİNE 3. DAKİKADA EVLENME TEKLİF ETTİ

Seda Sayan'ın hayatındaki en tuhaf evliliklerinden biri bu... Arkadaşlarıyla Etiler'de turlayan Seda Sayan'ın arabasına, kırmızı ışıkta bir motor kurye yanaşır. Motordaki genç ile göz göze geldikten sonra Seda Sayan, kuryenin motorunu sağa çekmesini ister. Kırmızı ışık sayesinde tanışan çift, 3 dakika sonra Seda Sayan'ın, Soner Yapacık'a evlenme teklif etmesinyle mutlulukla sonlanır. 25 Ağustos 1998'de nikah kıyarlar. Damat Soner Yapacık'ın memleketi olan Karadeniz Ereğli'de gizlice evlenen ikilinin evlilikleri fazla sürmez ve kısa bir süre sonra Seda Sayan'ın bu evliliği de son bulur.

DAHA ÖNCE KUZENİYLE NİŞANLANMIŞTI

Soner Yapacık'tan boşanan Seda Sayan 2000 yılının nisan ayında sürpriz bir kararla işadamı Tuncay Kıratlı ile evlendi. Tuncay Kıratlı'nın kuzeni olan Alp Başaran ile daha önceden nişanlanan Seda Sayan'ın bu evliliği büyük bir tepki çekmişti. Nikah masasına 4. kez oturan Seda Sayan'ın bu evliliği de çok kısa sürdü.

REYTING AŞKI DENMİŞTİ

Seda Sayan'ın sabah programına davet ettiği ve o günden sonra mütemadiyen her hafta programına çağırdığı Nihat Doğan ile olan aşkı "reyting" uğruna bir ilişki olarak yorumlandı. Tüm bu iddialara rağmen birlikteliklerini sürdüren ve birbirlerini gerçekten çok sevdiklerini söyleyen ikilinin ilişkisi, nikah masasında sonlanmadan bitti.

NİHAT'I BIRAKTI ONUR'LA EVLENDİ

Seda Sayan, Nihat Doğan ile olan birlikteliğini sonlandırdıktan sonra sürpriz bir nikaha daha imza attı. Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşandı.

Seda Sayan 8. evliliğe doğru giden 6 yıldır birlikte olduğu Erkan Çelik'ten de ani bir kararla ayrıldı.

SEDA SAYAN KAÇ YAŞINDA ASLEN NERELİ, FİLMLERİ, ŞARKILARI VS...

Seda Sayan, 30 Aralık 1961'de İstanbul'da doğdu. Gerçek adı Aysel Gürsaçer olan sanatçı, müzik dünyasındaki çıkışını 1980li yıllarda yaptı. "Ah Geceler", "Bebeğim", "Ben Sana Demedim mi", "Sensizliğe Yanarım" ve "Var mısın" gibi parçalarla çıkış yaptı. Uzun bir süredir televizyonların sabah kuşağında kadın programı yapmakta olan sanatçı birçok dizide oyuncu olarak yer aldı. Tamer Karadağlı ile birlikte rol aldığı "Fedai" isimli dizinin başarısızlığının ardından müzik çalışmalarına devam etti. Bir dönem televizyonda yayınlanan bir yarışma programında İbrahim Tatlıses ve Muazzez Abacı ile jüri üyeliği yapmıştır

Albümleri :

1985 - Anılarım

1987 - Seda Sayan'la Başbaşa

1989 - Seviyor musun?

1990 - 80'li Yıllar (Nejat Alp ile birlikte)

1990 - Ya Benim Olursun

1991 - Git Demesi Kolay

1992 - İşte ... Seda Sayan

1993 - Yeter ki İste

1994 - Vız Gelir Her Şey

1996 - Ah Geceler

1997 - Sensizliğe Yanarım

1999 - Ben Sana Demedim mi?

2001 - Var Mısın?

2004 - Sıkı Sıkı

2005 - Bebeğim

2007 - Gecelerce Ağlarsın Unutma

2009 - Aşkla

2012 - Seda Sayan 2012

2014 - Hatıran Yeter

Filmleri :

1983 - Yorgun

1986 - Saide

1986 - Kanlı Su

1993 - Üç İstanbul

1993 - Geceler

1997 - Sırtımdan Vuruldum

1999 - Evimiz Olacak mı?

2002 - Reyting Hamdi

2002 - Hastayım Doktor

2004 - Yabancı Damat

2005 - Hababam Sınıfı 3,5

2007 - Fedai

2008 - Akasya Durağı

2012 - İkizler Firarda

Televizyon Programları :

1992-1993 - Seda - Osman Show, Kanal 6

31 aralık 1994 - Yılbaşı Özel, ATV

1995 - Yetiş Bacım, TGRT

2000 - Mahalleler Yarışıyor, TGRT

2002-2006 - Sabah Sabah Seda Sayan, Kanal D

2004 - Seda Sayan ile Şans Kapısı, Kanal D

2006-2009 - Sabahların Sultanı Seda Sayan, Kanal D

7 eylül 2009 - Susma, Kanal D

5 ekim 2009 - Yalnız Değilsiniz, Kanal D

3 mayıs 2010 - 24 haziran 2011 - Sabahın Sedası, Show TV

15 ağustos 2011 - 28 ekim 2011 - Sultan-ı Beyaz, Beyaz TV

31 ekim 2011 - Beyazın Sultanı, Beyaz TV

1 ekim 2012 - 5 Temmuz 2013 Seda Sultan, Tv8

30 Aralık 201 - Kaynana Gelin Seda'ya Gelin, Kanal D

1 Eylül 2014 - Seda Sayan Show, Show TV



OĞULCAN ENGİN KİMDİR?





Oğulcan Engin, 1990 tarihinde Ankara‘da dünyaya geldi. . Babası Beşiktaş’lı eski futbolcu Sinan Engin, annesi ise şarkıcı Seda Sayan‘dır.

Oğulcan Engin, 9 yaşındayken Beşiktaş’ın minikler takımında oynamaya başladı. 2001 yılında lisansını alan Oğulcan Engin, 2007-2008 sezonundan itibaren Beşiktaş PAF takımında kaptan olarak görev yaptı.



Oğulcan Engin, 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü’nde okumaya başladı.

Oğulcan Engin, 2 kez Türkiye U-17, 4 kez de Türkiye U-18 olmak üzere toplamda 6 kez Türkiye Milli Takım forması giydi.

2009 yılında yıl annesi Seda Sayan ile Lays cips reklamında oynadı.

2012 yılında futbolu bıraktı, İtalya‘nın Milano kentinde European Shool Of Economics’te ekonomi eğitimi almaya başlayan Oğulcan Engin, 2015’de mezun oldu.



Altyapı Kariyeri:

2001-2003 – Beşiktaş Özkaynak

2003 – Yıldız

2004-2007 – Beşiktaş Özkaynak

Profesyonel Futbol Kariyeri:

2007-2009 – Beşiktaş A2

2009-2011 – Kasımpaşa A2

2011-2012 – Kasımpaşa SK

Millî Takım Kariyeri :

2007 – Türkiye U-17

2008 – Türkiye U-18