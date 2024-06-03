Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu!

Zeynep Casalini, Erdem Çakaloğlu'yla düet yaptığı yeni şarkısı 'Veda'yı müzikseverlerle buluşturdu. Yeni şarkısının lansmanında Maximum Uniq Box'ta sahne alan Casalini, habercilerle bir araya geldi.

Uzun bir süredir Bodrum'da yaşayan Casalini, "Ben müziğe hiç ara vermedim, sadece çok göz önünde bulunmadım. Göz önünde olmayınca, insanların haberi olmuyor. Demek ki bundan sonra yaptığım işlerden herkese haberdar etmek benim işim olacak" dedi.