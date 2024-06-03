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03 Haziran 2024 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:03 Haziran 2024 Pazartesi 09:00:00

Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Zeynep Casalini sonunda açıkladı: Ara vermedim

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Zeynep Casalini'nin müziği bıraktığı konuşuluyordu, Ünlü şarkıcı sevenlerini rahatlatan açıklamalarda bulundu. Zeynep Casalini, "Ben müziğe hiç ara vermedim, sadece çok göz önünde bulunmadım." dedi.

Zeynep Casalini, Erdem Çakaloğlu'yla düet yaptığı yeni şarkısı 'Veda'yı müzikseverlerle buluşturdu. Yeni şarkısının lansmanında Maximum Uniq Box'ta sahne alan Casalini, habercilerle bir araya geldi.

Uzun bir süredir Bodrum'da yaşayan Casalini, "Ben müziğe hiç ara vermedim, sadece çok göz önünde bulunmadım. Göz önünde olmayınca, insanların haberi olmuyor. Demek ki bundan sonra yaptığım işlerden herkese haberdar etmek benim işim olacak" dedi.

Etiketler : şarkıcı zeynep casalini müzik düet
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