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24 Mart 2022 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:24 Mart 2022 Perşembe 13:00:00

‘Herkesin hikayesi devam ediyor'

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Başrolünü Kaan Urgancıoğlu'yla paylaştığı 'Yargı' dizisinde yer alan oyuncu Pınar Deniz, makyajsız objektiflere yansıdı.

Başrolünü Kaan Urgancıoğlu'yla paylaştığı 'Yargı' dizisinde yer alan oyuncu Pınar Deniz, makyajsız objektiflere yansıdı. Setten çıktığını söyleyen oyuncu bir tiyatro oyununu izledi. Kısa bir süre önce 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde rol alan kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile ilişkilerini sonlandırma kararı alan Deniz, habercilerin ayrılık nedenleri hakkındaki sorular karşısında, "Bu çok özel bir konu. Yiğit ile ayrıldık. Herkesin kendi hikayesi devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Etiketler : ‘Herkesin hikayesi devam ediyor Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz
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