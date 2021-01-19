19 Ocak 2021 Salı 05:18:00 - Güncelleme:19 Ocak 2021 Salı 14:47:00
Herkese kış Burcu Terzioğlu'na yaz
Ünlü isimlerin kar paylaşımlarının aksine oyuncu Burcu Terzioğlu, yazı özlediğini söyledi.
Hükümsüz dizisinin çalışmaları için İzmir’de bulunan Burçin Terzioğlu, ‘‘Kış bana yetti yaz gelsin’’ yazdı. Bu paylaşımın ardından oyuncuya çok sayıda mesaj geldi.
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