Bir süre önce müzik piyasasına giren Selen Görgüzel, Kozyatağı'ndaki Sahne 17 adlı mekandaki sahnesinde merhum sanatçı Kayahan'ın 'Yemin Ettim' şarkısını seslendirmişti. Usta ismin eserinde Görgüzel detone olmuştu. Görgüzel'e Işın Karaca'nın, 'Ama neden?' yorumunda bulunduğu tartışmaya Kayahan'ın kızı Beste Açar da dahil oldu. Detone olan Görgüzel'i eleştiren Açar, "Kulaklarıma inanamadım! Babam olsa gözyaşlarını tutamazdı. Herkes şarkı söylememeli, keşke bunun bir cezası olsa" dedi. Görgüzel'e sanatçı İbrahim Tatlıses destek vermişti. Görgüzel ise, "Sahnemde söylemeyi en sevdiğim şarkı 'Yemin Ettim'i beş saniyelik ve üstelik telefonla çekilmiş küçük bir parçasıyla beni talan etmeye çalışan sanatseverler. Önemli olan iyi niyet" demişti.

