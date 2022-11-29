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29 Kasım 2022 Salı 19:30:00 - Güncelleme:29 Kasım 2022 Salı 19:30:00

Herkes oynuyor

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Uzun bir süredir ekranlara ara veren oyuncu Merve Boluğur sosyal medya hesabı Instagram'dan hayranlarının sorularını yanıtladı.

Uzun bir süredir ekranlara ara veren oyuncu Merve Boluğur sosyal medya hesabı Instagram'dan hayranlarının sorularını yanıtladı. DJ Mert Aydın'la 44 günlük evliliklerini geçtiğimiz günlerde 5 dakikada anlaşmalı olarak sonlandıran oyuncu, "Mutlu ilişki var mıdır, formülü nedir?" sorusuna, "Bence yok kanka herkes oynuyor" cevabını verdi. Boluğur'un göndermesine eski eşi DJ Mert Aydın'ın ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Etiketler : Herkes oynuyor Merve Boluğur DJ Mert Aydın
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