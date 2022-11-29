Uzun bir süredir ekranlara ara veren oyuncu Merve Boluğur sosyal medya hesabı Instagram'dan hayranlarının sorularını yanıtladı. DJ Mert Aydın'la 44 günlük evliliklerini geçtiğimiz günlerde 5 dakikada anlaşmalı olarak sonlandıran oyuncu, "Mutlu ilişki var mıdır, formülü nedir?" sorusuna, "Bence yok kanka herkes oynuyor" cevabını verdi. Boluğur'un göndermesine eski eşi DJ Mert Aydın'ın ne cevap vereceği merak konusu oldu.

