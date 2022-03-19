Herkes müziğini düzgün yapsın

Caz müziğinin sevilen ismi İlham Gencer, önceki akşam Kuruçeşme'de görüntülendi. 96 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsüyle dikkat çeken Gencer, yeni jenerasyon genç sanatçıları eleştirdi. Gencer, "Gençler önce şarkıcılıklarını bilsinler. Kılık- kıyafet müziğin dışında bir şey. Herkes sanatını müziğini düzgün yapsın yeter" dedi.