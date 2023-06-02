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02 Haziran 2023 Cuma 07:39:00 - Güncelleme:02 Haziran 2023 Cuma 07:39:00

Herkes işini yaparsa kopya biter

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Modacı Pınar Kerimoğlu, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Antalya Fashion Week'in açılışını yaptı.

Modacı Pınar Kerimoğlu, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Antalya Fashion Week'in açılışını yaptı. Kerimoğlu'nun 30 model tarafından sergilenen tasarımları beğeni topladı. Geçtiğimiz günlerde atölyesinde bilindik bir modacının tasarımlarını çalma girişimi hakkında konuşan Kerimoğlu, "Piyasada bilinen birisi, personelini gönderiyor. Bütün ürünlerimin fotoğrafını çekiyorlar, ben de yanıma çağırdım ve asistanı da tam telefonu elimdeyken aradı. Ben de gördüm kim olduğunu, avukatlarımız aracılığı ile şu an gereken yapılıyor. Herkes işini gerektiği gibi yapmalı" diyerek sitemde bulundu.

Etiketler : Herkes işini yapar Pınar Kerimoğlu Antalya Fashion Week
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