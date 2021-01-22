  • BIST
    1542.45
  • Dolar
    7,4126
  • Euro
    9,0363
  • Altın
    441,8330
İstanbul
9 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Esra Elönü; ödülünü Yasin Börü'ye ithaf etti
Başkan Erdoğan 2023 yılını işaret etti...
Milli fırkateyn 'İstanbul' denize indirildi...
Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Meteoroloji uyardı: Kar geri dönüyor
Başkan Erdoğan imzaladı...
Rus aşısının üretimi için anlaşma tamam
FETÖ okulunda taciz rezaleti
İyi Parti'den skandal Demirtaş çağrısı
National Interest dergisinden çok çarpıcı bir makale
Boris Johnson: Yeni tür virüs daha ölümcül
Beyaz Saray: Biden, iç aşırıcılıkla ilgili kurumlardan analiz istedi
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! 56 saat sürecek
BAE'nin ABD ile yaptığı F-35 savaş uçağı anlaşmasının bedeli 23 milyar dolar
Sigara dumanı mesane kanseri nedeni
Cem Yılmaz'a, Ozan Güven soruldu bakın nasıl tepki verdi
Yeni şarkısı akıllara Büşra Pekin'i getirdi
Soner Sarıkabadayı'nın yoğun telefon trafiği
Perihan Savaş alışverişte ortaya çıktı
Derya Şensoy'dan Çakallarla Dans 3 itirafı
Tuba Ünsal ile Buse İskenderoğlu'nun kayak keyfi!
Fazıl Say'ın kedilerine beğeni yağdı!
Başkan Erdoğan: Yüksek faize kesinlikle karşıyım
'Yıkık dökük teknede tatil yaptık'
22 Ocak 2021 Cuma 20:08:00 - Güncelleme:23 Ocak 2021 Cumartesi 17:30:00

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in hayranları Cedi Osman'ı kızdırdı

ABONE OL

'Hercai' adlı dizide rol alan Ebru Şahin ve Akın Akınözü oyunculuk performanslarıyla sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

Hercai dizisinin hayranları Twitter’da ikilinin birbirine çok yakıştığını belirten yüzlerce tweet attı. NBA'de oynayan ünlü basketbolcu Cedi Osman, kız arkadaşı Ebru Şahin ile dizideki partneri Akın Akınözü'nü yakıştıran bazı kullanıcıları Twitter'da engelledi. Osman'ın bu hamlesi, "Cedi Osman, sevgilisini mi kıskanıyor?" sorusunu akıllara getirdi. Engel yiyen sosyal medya kullanıcıları, "Kötü bir şey yazmadık. Bizi neden engelliyorsun?" şeklinde mesaj attı. 

Etiketler : Hercai Ebru Şahin Akın Akınözü Cedi Osman Akın Akınözü oyuncu magazin
Gökhan Türkmen: Tarz yok iyi müzik var

Gökhan Türkmen: Tarz yok iyi müzik var
Kırmızı Kamyon ile itfaiyecilerin hayatı geliyor

Kırmızı Kamyon ile itfaiyecilerin hayatı geliyor
Gülden: Duygulara hitap etmiyorsam bırakırım

Gülden: Duygulara hitap etmiyorsam bırakırım
Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ ormana taşınıyor

Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ ormana taşınıyor
Naz Elmas: Sabina Toziya çok özel bir insan

Naz Elmas: Sabina Toziya çok özel bir insan
Çukur'un Seren Erdenet'i İrem Sak'tan veda mesajı

Çukur'un Seren Erdenet'i İrem Sak'tan veda mesajı
Aslı Omağ'dan sürpriz proje

Aslı Omağ'dan sürpriz proje
Seren Serengil'den olay açıklama: İnsanlar Seren ölsün istiyor

Seren Serengil'den olay açıklama: İnsanlar Seren ölsün istiyor
Nurgül Yeşilçay genç kızları kıskandırdı

Nurgül Yeşilçay genç kızları kıskandırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER