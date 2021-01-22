Hercai dizisinin hayranları Twitter’da ikilinin birbirine çok yakıştığını belirten yüzlerce tweet attı. NBA'de oynayan ünlü basketbolcu Cedi Osman, kız arkadaşı Ebru Şahin ile dizideki partneri Akın Akınözü'nü yakıştıran bazı kullanıcıları Twitter'da engelledi. Osman'ın bu hamlesi, "Cedi Osman, sevgilisini mi kıskanıyor?" sorusunu akıllara getirdi. Engel yiyen sosyal medya kullanıcıları, "Kötü bir şey yazmadık. Bizi neden engelliyorsun?" şeklinde mesaj attı.