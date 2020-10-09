Hercai dizisi oyuncularından sevilen isim Akın Akınözü son paylaşımıyla büyük beğeni topladı
ATV'nin sevilen dizilerinden Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yerini alıyor. 2,6 milyon takipçisi bulunan Akın Akınözü son paylaşımıyla büyük beğeni topladı.
Cuma akşamları atv'de yayınlanan Hercai dizisi sayesinde ün kazanan Akın Akınözü'nün sosyal medyada da hızla takipçi sayısı artıyor. Yerli ve yabancı hayranları tarafından büyük ilgi gören oyuncunun ınstagram'da 2.6 milyon takipçisi bulunuyor. Her paylaşımı ile beğenileri toplayan Akın Akınözü, Cihangir'de geçmiş zamanda çekilen bir pozunu yayınladı.
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'de Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü karizmasıyla etkiledi. Yerli ve yabancı hayranları tarafından büyük ilgi gören oyuncunun ınstagram’da 2.6 milyon takipçisi var.
Her paylaşımı ile büyük beğeni toplayan Akın Akınözü, Cihangir’de geçmiş zamanda çekilen bir pozunu yayınladı. Oyuncu, şimdilerde Midyat’ta dizi çekimlerinde bulunuyor.
İşte Akın Akınözü'nün o paylaşımı;
- Halil Sezai'ye 13 yıl 10 aya kadar hapis istemi
- Hercai dizisi oyuncularından sevilen isim Akın Akınözü son paylaşımıyla büyük beğeni topladı
- Gündeme bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya başka isimle hastaneye yattı iddialarına yanıt geldi!
- Aslı Enver'den flaş sosyal medya açıklaması: Çok acımasız
- Şevval Şahin sosyal medyada alay konusu oldu! İşte Türkiye güzelinin o konuşması
- Çukur final mi yapıyor? Dizinin sevilen karakteri Cumali çarpıcı açıklamalarda bulundu