Hera Aslan: Ozan'ı çok kıskanıyorum

Müzisyen Ozan Doğulu sevgilisi Hera Aslan'la önceki akşam Ankara'da Haaz Lıva'ın açılışında sahne aldı. Çift, sahne öncesi habercilerle bir araya geldi. Kıyafet seçimlerinde birbirlerine danıştıklarını söyleyen Doğulu, "Birbirimize danışırız ama genelde o bana bunu giyeceksin diye verir. Ben de gördüğünüz gibi giyer, gelirim" dedi. Doğulu'yu çok kıskandığını söyleyen Hera Aslan, "Ben çok fenayım. Kıyafetine falan karışmam da, kıskancımdır" dediği sırada Ozan Doğulu, "Biraz mı?" diye konuşup kahkahayı patlattı.