Hera Aslan: En büyük destekçim Ozan

Müzisyen Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera Aslan, Ataşehir'deki Muamma Plus'ta sevenleriyle bir araya geldi. Hera, 'arabesk' konseptli sahnesinde Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses ve Ebru Gündeş gibi isimlerin şarkılarını seslendirdi. Sevgilisi Ozan Doğulu'nun en büyük destekçisi olduğunu belirten Hera, "Evde Ozan'a da arabesk eserler söylüyorum. Ozan'ı şarkılarım ile duygulandırıyorum. Gayet seviyor, benim bu tarzda şarkılar söylememi de. Her zaman destekçim kendisi" dedi.