Eski basketbolcu İbrahim Kutluay bir dargın bir barışık olduğu Edvina Sponza'yla Bebek'te objektiflere yansıdı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken ikili, habercilere poz verdi. Elindeki çiçek paketi dikkat çeken Sponza, "İbrahim bana çiçek aldı. Öyle özel bir gün falan diye değil bana her zaman çiçek alır" dedi. Çift, Ramazan Bayramı'nda Urla'da olan Edvina Sponza'nın ailesini ziyaret edeceklerini belirtti. Kutluay, "Bayramda Urla'ya gideceğiz, Edvina'nın ailesi orada onları ziyaret edeceğiz" diyerek evlilik sinyali verdi.