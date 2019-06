Her Yerde Sen 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen son bölümde neler oldu? tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Cuma akşamları romantik komedi türündeki hikayesi ile izleyicinin karşısına çıkan Her Yerde Sen izleyicisine keyifli dakikalar yaşatıyor. FOX TV'nin yeni dizisinde bu akşam yine heyecanlı anla yaşanacak. Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanında aynı evde yaşamak istemediklerini söyleyen Demir ve Selin'e pasta veren Leyla ve Firuze onların hapse düşmesine neden oluyor. Her Yerde Sen son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar...

HER YERDE SEN 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Yerde Sen 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Her Yerde Sen 4. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

HER YERDE SEN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selin ve Demir evin tek sahibi olmak için mücadele verirken, Firuze ve Leyla ortak bir çözüm aramak için onları yemeğe davet eder.

Şirkette ise Demir'i uzaklaştırmak için Operasyon Çita'nın ilk aşaması başlatılır. Bora, Merve ile barışmaya çalışırken, Burak ve Ferruh eski hesapların yarattığı tehlikelerle uğraşır. Selin'in başına gelen talihsiz olaylar Demir'i de etkileyecektir.

HER YERDE SEN KONUSU NEDİR?

Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Selin (Aybüke Pusat) ile Demir (Furkan Andıç) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte, olaylar işin içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

HER YERDE SEN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Romantik komedi türündeki “Her Yerde Sen”in oyuncu kadrosunda Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ile usta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu yer alıyor. Eğlenceli tanıtımlarıyla sosyal medyada ve ekran başındakiler tarafından büyük beğeni toplayan “Her Yerde Sen”in tanıtım müziği ise başarılı şarkıcı Zeynep Bastık imzası taşıyor.