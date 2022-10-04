Her türlü şiddete hayır!

Şarkıcı Buray, Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle bir araya geldi. Buray, sahne şovları, dansları ve performansıyla dikkat çekti. Şarkı aralarında sevenleriyle sohbet eden Buray, şiddete karşı olduğunu söyledi. Buray, "Kadına, erkeğe, çocuğa, doğaya ve hayvana kısacası şiddetin her türlüsüne karşıyım. Bugün belki çoğunuz bilmiyor ama dünyada şiddete hayır günü. Sosyal medya linçlerine varana kadar şiddetin her türlüsünü kınıyorum" dedi.