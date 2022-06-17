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17 Haziran 2022 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:17 Haziran 2022 Cuma 13:30:00

Her şeyim Rüzgar'a göre

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Uzun bir süredir setlere ara veren oyuncu Burak Hakkı baba olduktan sonra değişen hayatını anlattı.

Uzun bir süredir setlere ara veren oyuncu Burak Hakkı baba olduktan sonra değişen hayatını anlattı. Eski eşi Sema Şimşek'ten Rüzgar adında bir oğlu olan oyuncu, "Baba olduktan sonra diyetimden tutun da arkadaşlarım, kariyerim ve planlarım, uykularım, saat düzenim, her şey Rüzgar'a göre değişti" dedikten sonra, "Beklentimden çok daha güzel duygular yaşadım baba olduktan sonra" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Her şeyim Rüzgar Burak Hakkı Sema Şimşek
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