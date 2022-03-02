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02 Mart 2022 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:02 Mart 2022 Çarşamba 11:00:00

Her şeyi taklit etmiş

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İş adamı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuk kariyerini bırakan Yasemin Özilhan, kariyerine influencer olarak devam ediyor.

İş adamı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuk kariyerini bırakan Yasemin Özilhan, kariyerine influencer olarak devam ediyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi gören Özilhan, son gönderisiyle alay konusu oldu. Yemek yaparken videosunu yayınlayan Özilhan'ın, Athena Calderone isimli yazarı birebir taklit ettiği iddia edildi.

Etiketler : Her şeyi taklit etmiş İzzet Özilhan Yasemin Özilhan
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