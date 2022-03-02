Her şeyi taklit etmiş

Her şeyi taklit etmiş

İş adamı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuk kariyerini bırakan Yasemin Özilhan, kariyerine influencer olarak devam ediyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi gören Özilhan, son gönderisiyle alay konusu oldu. Yemek yaparken videosunu yayınlayan Özilhan'ın, Athena Calderone isimli yazarı birebir taklit ettiği iddia edildi.