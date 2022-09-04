Her şey yolunda

Her şey yolunda

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı 'Yargı'da son hazırlıklar tamamlandı, ekip sete çıktı. 2.sezon çekimlerine başlayan ekipten Pınar Deniz, setten karesini paylaştı. Dizinin ikinci sezonunda merak edilen detay Ceylin'in (Pınar Deniz) gerçekten Ilgaz'ı (Kaan Urgancıoğlu) öldürüp öldürmediğiydi. Hayranları bunun üzerine Deniz'in paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum yaptı.