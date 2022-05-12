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12 Mayıs 2022 Perşembe 09:28:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2022 Perşembe 14:21:00

Her şey yolunda

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Hande Erçel marka yüzü olduğu mücevher firmasının yeni koleksiyonunu tanıttı.

Hande Erçel marka yüzü olduğu mücevher firmasının yeni koleksiyonunu tanıttı. Erçel, koleksiyon için eskizler çizdi. Çizimler, tasarım ekibi tarafından mücevher formlarına dönüştürüldü. Koleksiyonu hazırlarken doğadan ilham aldığını söyleyen Erçel, "Doğa her zaman tüm güzellikleriyle ilhamımızın ana kaynağıydı. Bunun yanı sıra okuduğum kitaplar, izlediğim filmler, sanata olan aşkım ve bakışım, sürreal ve soyut çalışmalarına hayran olduğum ressamlar ve benim için hayatımda her zaman anlamı olan figürler... İlham biraz sizde biriken ve yaşamdan süzdüklerinizdir" dedi. Kaan Yıldırım ile birlikte olan Erçel, "Her şey yolunda'' dedi.

Etiketler : Her şey yolunda Hande Erçel mücevher firması
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