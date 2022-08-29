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29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:30:00

Her şey stüdyoda başladı

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Seda Sayan Bodrum'daki Rios adlı mekanda sahne alan eşi Çağlar Ökten'i yalnız bırakmadı.

Seda Sayan Bodrum'daki Rios adlı mekanda sahne alan eşi Çağlar Ökten'i yalnız bırakmadı. Ökten, gecede seslendirdiği romantik eserleri eşi için söylediğini belirtti. Sayan'la tanışma hikayesini anlatan Ökten, "Seda'nın bir konserinde vokal yapmam istendi. Dünyadan Uzak adlı şarkıyı gözlerinin içine bakarak söyledim, sonrada Seda bana eşlik etti ve şarkıyı birlikte söyledik" diyerek aşklarının başladığını söyledi. Ökten eşini sahneye davet ederek birlikte düet yaptı.

Etiketler : Her şey stüdyoda başladı Seda Sayan Bodrum
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