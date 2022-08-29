Her şey stüdyoda başladı

Seda Sayan Bodrum'daki Rios adlı mekanda sahne alan eşi Çağlar Ökten'i yalnız bırakmadı. Ökten, gecede seslendirdiği romantik eserleri eşi için söylediğini belirtti. Sayan'la tanışma hikayesini anlatan Ökten, "Seda'nın bir konserinde vokal yapmam istendi. Dünyadan Uzak adlı şarkıyı gözlerinin içine bakarak söyledim, sonrada Seda bana eşlik etti ve şarkıyı birlikte söyledik" diyerek aşklarının başladığını söyledi. Ökten eşini sahneye davet ederek birlikte düet yaptı.