Her şey ‘doğa' için

En son ekranlara veda eden 'Poyraz Karayel' dizisinde ye alan Azra Akın, bir davete katıldı. Model, oğlu Demir'e evinde doğayla bağ kurması için özel bir gelişim hazırladığını söyledi. Akın, "Oğlum kasım ayında 3 yaşına girecek. Evde onun için bir 'mevsim masası' hazırladım. Mevsimlere göre kumaşlar serdim, keçeden ve ahşaptan hayvan oyuncakları koydum. Bazılarını el emeğiyle hazırladım, bazılarını da satın aldım. Çocuk bu sayede hem doğayla bağ kurma şansı buluyor hem de mevsimleri öğreniyor" dedi.