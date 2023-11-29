Her şarkının anısı var

Şarkıcı Buray, Denizli de sevenleriyle bir araya geldi. Buray, konserinde sevilen eserlerini hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Bestelediği şarkılarının hepsinin birçok anıları olduğunu dile getiren Buray, "Dünyanın her bölgesinden, farklı hisleri ve duyguları size müzik ile ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi. Yaklaşık iki saat boyunca konser veren Buray, sahne performansı, dans şovları, enerjisi ve repertuarı ile dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı.