Her rolde kendimi keşfediyorum

Uraz Kaygılaroğlu, Tamer Levent ve Asude Kalebek'le birlikte 'Sakla Beni' dizisinde yer alan Cemre Baysel oynadığı her rolde kendini keşfettiğini söyledi. Baysel, Vogue dergisi için objektif karşısına geçerek pozlar verdi. Oynadığı her karakterde farklı deneyimler yaşadığını belirten Baysel, "Mesleğime dair en sevdiğim şey kendimi her rolle yeniden keşfetmek. Farklı karakterlere girerek, günlük hayatımda Cemre olarak deneyimlemediğim olaylara tepkiler vermek, hayatı farklı perspektiflerden deneyimlemek, diğer yönümü de görebilmek" diye konuştu.