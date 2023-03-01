Her oyun afet bölgesine

Genel sanat yönetmenliğini Erdal Beşikçioğlu'nun yaptığı Tatbikat Sahnesi depremden etkilenen çocuklara el uzattı. Beşikçioğlu deprem felaketinde ailesini kaybeden çocukların nitelikli eğitim almasına destek için Darüşşafaka Cemiyeti ile protokol yaptı. Sahnesi'nin 'Bir Delinin Hatıra Defteri', 'Acting', 'Fahrenheit 451' gibi oyunlarının da yer aldığı tüm temsillerinin bilet satışının belli bir kısmı Darüşşafaka'ya aktarılacak.