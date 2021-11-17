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17 Kasım 2021 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:17 Kasım 2021 Çarşamba 17:30:00

Her mahalle bilgi yuvası

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Manisa'da iki kadın muhtar, muhtarlık binasının bir kısmını kütüphaneye çevirdi.

Manisa'da iki kadın muhtar, muhtarlık binasının bir kısmını kütüphaneye çevirdi. Binlerce kitabın yer aldığı okuma odalarını her gün onlarca vatandaş ziyaret ederken, aynı zamanda en çok kitap okuyana ödüller veriliyor.

MESLEKTAŞLARINA ÖRNEK OLDULAR

Manisa'nın Yunusemre İlçesi'nde 6 bin nüfuslu Laleli Mahallesi'nin muhtarı Yadigar Şahin (41) ile 20 bin nüfuslu Hafsa Sultan Mahallesi'nin muhtarı Zuhal Güneş (52), örnek birer projeye imza attı. Kadın muhtarlar, hayırseverlerin desteğiyle tek odalı muhtarlık binalarının bir bölümüne biner kitabın bulunduğu kütüphane oluşturdu.

ANNE BABALAR DA İLGİ GÖSTERDİ

Kütüphanenin olmadığı ilçede, muhtarlık kütüphaneleri büyük ilgi gördü. İlk olarak çocuklara hitap eden kütüphaneler, talep üzerine yetişkinlerin ihtiyaçlarına da cevap vermeye başladı. Çoğunluğu çocuklardan oluşan okuyucular, kütüphaneden istedikleri kitapları alabiliyor, en çok okuyanlar ise ödüllendiriliyor.

Kütüphanenin müdavimlerinden 5'inci sınıf öğrencisi Mehmet Torun, istediği kitaba ulaşabildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Hafsa Sultan Mahallesi'nin muhtarı Zuhal Güneş, "Hem okuduklarını teyit etmek için hem de akıllarında ne kaldığını öğrenebilmek için özetler istiyorum. Her ay bir istatistik tutarak, en çok kitap okuyan 3 çocuğumuza teşvik olsun diye de minik hediyeler alıyoruz" dedi.

Laleli Mahallesi Muhtarı Yadigar Şahin, "Muhtarlık sadece mühür basmak, bahçeleri ya da sokakları temizletmek değildir. Projeyi tüm muhtarlara da öneriyorum" diye konuştu.

Etiketler : Her mahalle bilgi yuvası Manisa kütüphane
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