Her hafta 1 şarkı

Şarkıcı İrem Derici yeni albümü "İrem Derici Ex'ten Next"i müzikseverlerin beğenisine sundu. Derici, dinlenme rekorları kıran şarkılarını albümünde akustik olarak yeniden yorumladı. Derici, "Uzun zamandır yapmak istediğim bir albümdü. Bana da bu konuda çok talep geliyordu ve sonunda yaptık" dedi. Derici albümünde Onurr'un ile 'Güya' şarkısını birlikte seslendirdi. Derici, her hafta bir şarkı ve klip yayınlayacak.