Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Kubilay Aka'ya yaptığı bitmiş parfüm şişesiyle yaptığı gönderme hakkında konuştu. Bilic, önceki akşam Etiler'de bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Aka'yla 1,5 aylık ilişkilerini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Bilic, "Hiç bir erkek arkadaşıma sosyal medyadan gönderme yapmadım. Hepsi benim bebeklerim" diyerek kahkaha attı. Fenomen Aka'yla arkadaş olduklarını, "Kubilay'la arkadaşlığımız devam ediyor. Biz ikimiz de çok tatlıyız ve görüşüyoruz" diye konuştu.