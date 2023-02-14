Hepimizin yüreğine ateş düştü

Oyuncu Hande Erçel, depremin ilk gününden bu yana yardım merkezlerinde çalışıyor. Aynı zamanda AHBAP'a maddi ve manevi destekte bulunan Erçel, önceki gün Şişli Belediyesi'nin bölgeye gönderdiği acil ihtiyaç malzemelerinin kolilenmesine yardımcı oldu. Erçel "Bu başımıza gelen felaket hepimizin yüreğine ateş düşürdü ve tüm Türkiye'de hepimiz canla başla ne yapabiliriz diye uğraşıyoruz. Umarım gerekli desteği gösterebiliyoruzdur. Hepimize geçmiş olsun gerçekten" dedi.

