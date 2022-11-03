Ertan Saban ile 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinin başrolünü paylaşan oyuncu Devrim Özkan, önceki akşam tek başına objektiflere yansıdı. Bir davete katılan oyuncu habercilerle ayaküstü sohbet etti. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü deplansmanda 2-0 yendiği maç sonrası dünyaca ünlü futbolcular Maura İcardi ve Lucas Torreira ile bir mekanda eğlenmişti. Geceden futbolcularla çekildikleri bir fotoğrafta İcari'nin Özkan'ın elini tuttuğu görülmüştü. Oyuncu, yıldız futbolcuyla ilgili sorular karşısında, "Hepimiz arkadaşız. Bu konuyu konuşmayalım" diyerek üstü kapalı bir cevap verdi.